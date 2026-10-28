Renfe e Iryo activan sus protocolos de asistencia a las víctimas

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe e Iryo han activado sus respectivos protocolos de emergencia y atención a las víctimas tras registrarse esta mañana un accidente entre dos de sus trenes entre Los Yébenes y Urda (Toledo).

Según informó Renfe en un comunicado, la compañía puso en marcha el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares. Para coordinar la atención, la empresa habilitó el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares.

Por su parte, Iryo dispuso el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.

Renfe señaló que la prioridad absoluta es atender a las víctimas, evaluar el alcance de los daños personales y permanecer en todo momento a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia.