Renfe ofrece más de 1,1 millones de plazas en sus trenes para viajar en el puente de San Isidro

Archivo - Viajeros de Renfe en una estación de alta velocidad - RENFE - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado una oferta de más de 1,1 millones de plazas en sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia y AVE Internacional entre el jueves 14 y el domingo 17 de mayo, para viajar durante el puente de San Isidro.

Los viajeros dispondrán de cerca de 433.000 plazas en las líneas de alta velocidad (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), lo que supone alrededor de 7.000 plazas más que durante el puente de mayo, cuando la relación directa a Málaga acababa de restablecerse.

En este sentido, la compañía ha reforzado la capacidad en el corredor sur con cerca de 4.300 plazas más respecto a la oferta disponible a comienzos de mes.

El día con mayor volumen de desplazamientos es este jueves, 14 de mayo, cuando la compañía oferta más de 122.000 plazas para viajar.

Entre los destinos más demandados durante este puente destacan Galicia, en especial Ourense, A Coruña y Vigo; la Comunidad Valenciana, con una oferta superior a 30.000 plazas en las relaciones con origen y destino Valencia; y Andalucía, donde se han incrementado sus principales relaciones, la línea Madrid-Sevilla con más de 42.400 plazas, Madrid-Málaga con cerca de 31.200 plazas, y Madrid-Cádiz, con una oferta próxima a las 10.800 plazas.

En cuanto a los trenes de servicio público, estos días Renfe ofrece más de 744.500 plazas en los servicios Avant y Regionales. En los trayectos de Media Distancia con mayor demanda, la compañía refuerza la oferta en los trenes Avant que conectan Madrid y Toledo, con más de 25.000 plazas disponibles.

A toda esta oferta se suman los servicios de Cercanías y Rodalies, clave para el acceso a la oferta cultural y de ocio de las grandes ciudades en estas fechas.