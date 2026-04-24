Ryanair cerrará su base de Berlín y reducirá un 50% sus vuelos desde la ciudad por la subida de las tasas

Archivo - Un avión de Ryanair. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciado que abandonará la base de Berlín, donde opera con siete aviones, el próximo 24 de octubre, lo que reducirá en un 50% el número de vuelos que opera desde y hacia la ciudad en su programa de invierno, por la subida de las tasas "ya elevadas" en el aeropuerto.

Con esta decisión, los aviones que hasta ahora estaban basados en la capital alemana pasarán a dar servicio en otros aeropuertos "de menor coste" en otros estados de la Unión Europea "que han suprimidos los impuestos de aviación", como Suecia, Eslovaquia, Albania o Italia.

La 'low cost' irlandesa ha tomado esta decisión después de que el aeropuerto de la ciudad haya anunciado una subida de tasas del 10% entre 2027 y 2029 cuando "sus elevadas tasas" ya han crecido un 50% desde la pandemia, a pesar de que el tráfico "se ha desplomado".

"La política aeronáutica alemana ha fallado a sus ciudadanos, ya que se basa en elevados impuestos a la aviación y en costes aeroportuarios excesivos para combatir una ineficiencia sin remedio", ha recalcado la aerolínea en un comunicado.

La compañía iniciará las negociaciones con el personal de la base "en breve" y los trabajadores tendrán la opción de ser reubicados en otros puntos de la red de Ryanair en Europa.