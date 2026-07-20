Ryanair gana un 34% menos en primer trimestre por el alza del combustible y pese al aumento de pasajeros

Mostradores de la aerolínea Ryanair, en la Términal 1 (T1) del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD), a 16 de julio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ryanair registró un beneficio neto de 538 millones de euros durante el primer trimestre del año fiscal 2027, finalizado en junio, lo que supuso una caída del 34% con respecto al mismo periodo del ejercicio previo, lastrado por el alza de los precios del combustible, a pesar de contar con una cobertura del 80% y transportar un 6% más de pasajeros, hasta los 61,3 millones, pero con tarifas un 6% más bajas.

Tal y como ha explicado en un comunicado, los costes operativos aumentaron un 11% al alcanzar los 3.810 millones de euros, ya que el precio del 20% de su combustible de aviación no cubierto se duplicó "con creces".

En concreto, el 80% del combustible de Ryanair está cubierto hasta marzo de 2027 a unos 67 dólares por barril, mientras que el del ejercicio fiscal 2028 se encuentra ahora cubierto en un 15% a 85 dólares por barril.

Desde la irlandesa ha destacado que esta política le permite proteger sus beneficios durante la volatilidad de los mercados petroleros y amplía su ventaja en materia de costes frente a todos los demás competidores de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos, la aerolínea facturó un 1% al arranque del nuevo año fiscal, hasta los 4.380 millones de euros, en tanto que las ventas por vuelos regulares descendieron un 1%, por el ya mencionado aumento de tráfico --con un factor de ocupación del 94%-- y bajada de tarifas.

A 30 de junio, el efectivo bruto superaba los 2.800 millones de euros, tras haber realizado amortizaciones de deuda por valor de 1.300 millones de euros y haber destinado 500 millones de euros a inversiones de capital.

Además, la liquidez se ve reforzada además por la línea de crédito renovable (RCF) de 1.100 millones de euros, que en su mayor parte no se ha utilizado.

Sobre el programa de recompra activo, ya ha completado aproximadamente el 90% del mismo de un total de 750 millones de euros, es decir, más de 25 millones de acciones a un precio medio de 26,35 euros.

Durante el próximo año y tras el reembolso en mayo de su último bono de 1.200 millones de euros, las prioridades de financiación de la 'low cost' incluyen la inversión en aviones Max 10, los dividendos para los accionistas y la finalización del actual programa de recompra con flujos de caja internos, al tiempo que recupera la tesorería bruta hasta los 4.000 millones de euros.

De cara a este verano, Ryanair opera 210 aviones 'Gamechanger' --con un 4% más de plazas y un 16% menos de consumo de combustible-- y los preparativos para la incorporación de los primeros Max 10 en el cuarto trimestre están "muy avanzados" --con un 20% más de plazas y un 20% menos de consumo de combustible--.

Asimismo, la firma aérea ha destacado el logro de una una puntuación récord del 91% en satisfacción del cliente (CSAT), lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales con respecto al año anterior.

PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2027: 216 MILLONES DE PASAJEROS (+4%)

De cara al ejercicio 2027 completo, Ryanair sigue en camino de crecer un 4% en tráfico y alcanzar los 216 millones de pasajeros, apoyado por una flota de 647 aviones (incluidos los 210 B-8200 'Gamechangers') con un crecimiento del 6% en el primer semestre y del 2% para la segunda mitad de su año.

Asimismo, desde la compañía irlandesa ve "demasiado pronto" ofrecer una orientación del beneficio neto del año fiscal, ya que sigue siendo "muy sensible" a acontecimientos externos adversos, entre los que se incluyen la escalada de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania, el precio del combustible de aviación no cubierto, las perturbaciones macroeconómicas y la persistencia de las huelgas y la "mala gestión" del control del tráfico aéreo en Europa.

Con esta capacidad prevista, ha afirmado que está orientando el tráfico a aquellos Estados, regiones y aeropuertos que reducen los impuestos sobre la aviación y bajan las tasas para incentivar el crecimiento (como Albania, Italia, Marruecos, Eslovaquia y Suecia), al tiempo que está retirando vuelos y tráfico de mercados con impuestos y costes elevados, como Austria, Dublín, Alemania y las regiones de España.

"Boeing sigue previendo la certificación del Max 10 a finales del verano de 2026 y tiene previsto entregar puntualmente los primeros 15 Max 10 de Ryanair en la primavera de 2027, con 300 de estos aviones de gran eficiencia energética (un 20% menos de combustible y un 20% más de asientos) que se entregarán antes de marzo de 2034", ha destacado la compañía en el comunicado.

Sin embargo, Ryanair espera que la capacidad europea en vuelos de corta distancia seguirá siendo limitada al menos hasta 2030, ya que los dos principales fabricantes de aviones siguen "muy atrasados" en las entregas de aeronaves, continúan los retrasos en la reparación de motores de Pratt & Whitney, se acelera la consolidación de las aerolíneas de la UE y las aerolíneas no rentables se enfrentan a un invierno "difícil".