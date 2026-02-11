Sánchez promete investigar con "rigor" los accidentes ferroviario y asegura que "si fuera necesario" se hará justicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles que se investigará con "rigor" los accidentes ferroviarios acontecidos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) donde fallecieron 47 personas y, "si fuera necesario", se hará justicia.

"Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia, tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse", ha prometido Sánchez durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario.

El jefe del Ejecutivo ha comenzado su intervención mostrando sus condolencias por las víctimas de los accidentes ferroviarios y ha trasladado un recuerdo a las mismas.

Aunque ha admitido que nada de lo que diga y haga el Gobierno "va a poder aliviar el dolor que están sufriendo" las familias de los afectados, Sánchez ha asegurado que el Estado en su conjunto, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, está haciendo y hará "todo lo que esté en su mano para ayudarlas, acompañarlas, establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia". "Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

El presidente también ha asegurado que en cuanto se tengan los resultados concluyentes de la investigación del accidente se compartirá con el resto de administraciones y con la opinión pública, con comparecencias y ruedas de prensa "sin límite de tiempo". Hasta que eso ocurra, Sánchez ha dicho que no se puede "especular, desinformar y utilizar esta tragedia para crispar".

AMPLIO DISPOSITIVO EN CUESTIÓN DE MINUTOS

También ha destacado que en cuestión de minutos se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado, con una coordinación y una cooperación estrecha y ordenada que, a su juicio, ayudó a salvar vidas.

En esta línea, Sánchez ha expresado su agradecimiento por su "profesionalidad, entrega, generosidad, solidaridad, empatía y humanidad" a todas las instituciones públicas, tanto a la Junta de Andalucía liderada por el 'popular' Juanma Moreno, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Adamuz, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los miembros del Sistema de Protección Civil y a todos los demás profesionales de la Administración General del Estado. Muchas gracias.

"Su humanidad creo que van a quedar fijados en el recuerdo colectivo como un símbolo imborrable de lo grande que es nuestra sociedad, nuestro país, sobre todo y especialmente cuando se producen este tipo de tragedias", ha remachado.