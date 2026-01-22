Siemens pide esperar a las conclusiones del accidente de Adamuz (Córdoba) para aplicar medidas "rápidamente"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el director ejecutivo de Siemens, Fernando Silva, durante el desayuno de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Siemens España, Fernando Silva, ha subrayado la necesidad de esperar a que concluya la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para esclarecer sus causas y ha subrayado que el objetivo es que el resultado de ese proceso permita determinar qué lo provocó y aplicar "rápidamente" las medidas que correspondan.

Silva ha afirmado que la prioridad de la compañía tras el accidente, que tuvo lugar el domingo pasado y ya ha dejado 43 fallecidos, es apoyar a las víctimas y sus familias, así como esperar los resultados de la investigación técnica para esclarecer las causas del suceso.

En el marco del desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía, celebrado este jueves en Madrid, el responsable de la compañía ha recordado que se trata de "temas muy técnicos" y ha comparado el caso con un accidente aéreo, donde "normalmente" hay factores que al mismo tiempo coinciden y que generan un impacto "tan fuerte" como este suceso ha tenido.

Más allá del accidente, el presidente de Siemens ha destacado la importancia de mantener una política "estable y sostenida" en materia de infraestructuras críticas como la energía, la salud o el transporte. "La inercia de inversión es muy larga", ha apuntado, ya que "entre decidir, invertir e implementar un proyecto, tardan 7, 8, 10 años".

Por este motivo, ha reclamado una estrategia clara que garantice la continuidad de las inversiones y su efecto positivo sobre la economía.

Asimismo, ha recordado que estas infraestructuras requieren una inversión constante en mantenimiento y seguridad. "Un tren está sujeto a muchísimos factores que le generan una tensión en todos sus componentes", ha explicado, subrayando que "hay que mantener la inversión" y que "siempre que pasa algo, hay que investigar, hay que tomar medidas y hay que buscar".

Por último, ha reiterado que el objetivo es que la investigación permita "tener claro qué ha generado el accidente" y que las medidas resultantes "se puedan implementar rápidamente".

En su opinión, las decisiones que se adopten hoy "para el sector de energía, transporte, salud, van a estar implementadas en 2030-2032", por lo que ha insistido en la necesidad de "tener el sentido de urgencia de decidir y de mantener una política coherente y en línea con los intereses de la empresa y de la economía".

ASPIRA A SEGUIR SIENDO UN "ACTOR LÍDER"

Preguntado por si Siemens se postula para volver a vender trenes de alta velocidad a Renfe tras la situación de Talgo, Silva ha subrayado la larga trayectoria de la compañía en el sector ferroviario español y su compromiso con seguir siendo un "actor clave" en esta área.

"Siemens siempre ha estado en el mercado ferroviario, que sea con el material rodante, que sea con los sistemas de electrificación o señalización, y queremos mantenernos, queremos ser un actor líder en España", ha afirmado, recordando que la empresa "está en España desde hace 130 años".

Ha destacado que la presencia de Siemens en España se refleja en su participación "en casi todos los proyectos de infraestructuras críticas del país", hasta el punto de que "no hay casi ninguna que no tenga tecnología Siemens directa, indirecta, por 'partners' o suministro directo".