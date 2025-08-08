Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila por un incendio próximo a la vía

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif ha suspendido la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila), debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado el gestor público de la infraestructura ferroviaria.

Desde las 17.23 horas de este viernes se encuentra suspendida la circulación a petición de Bomberos en este tramo, y a las 17.30 horas se ha cortado también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.

Los cortes afectan a los trenes de Media Distancia que hacen este trayecto, que se encuentran detenidos en las estaciones.

En concreto, afecta al tren de las 16.26 con destino León desde Madrid, que está detenido en Robledo de Chavela; al de las 11.20 horas desde Andoain a Madrid 18:55, que se encuentra en Ávila; al de las 17.00 de Madrid a Vitoria, en Villalba de Guadarrama; el de las 16.42 de Salamanca a Madrid, en Cardeñosa; el de las 17.53 de Madrid a Salamanca y el de las 18.23 de Madrid a León, estos dos últimos sin salida aún.