El tráfico de mercancías en los puertos españoles cae un 1,3% hasta marzo, aunque mejora progresivamente

Puerto de Castellón - PUERTOS DEL ESTADO

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en los puertos españoles de titularidad pública ascendió a 133 millones de toneladas entre enero y marzo de 2026, lo que supone una caída del 1,3% respecto al mismo trimestre del año pasado, como consecuencia de la incertidumbre económica general y algunos cierres puntuales de terminales debidos a la climatología adversa.

No obstante, Puertos del Estado, la entidad pública que los gestiona, señala que el descenso en enero fue del 4,5%, por lo que el tráfico va recuperándose progresivamente pese al efecto de la tensión geopolítica mundial.

Por tipo de mercancía, la general frenó su caída al 2% --frente a la disminución del 8,1% de enero y del 4% hasta febrero--, con más de 66,46 millones de toneladas movidas, al tiempo que la contenerizada retrocedió un 1,5% y la convencional un 3%.

Los TEU (contenedores) se recuperaron y crecieron un 3,6%, hasta alcanzar casi los 4,5 millones en los tres primeros meses del año, con un fuerte tirón del 6,2% del tránsito.

Los graneles líquidos mejoraron sus cifras con 44,5 millones de toneladas movidas, un incremento del 3,2% en el acumulado desde enero, gracias al empuje de la gasolina, el fueloil y el gas natural. En cuanto a los graneles sólidos, registraron un descenso del 8,8%, con un total acumulado de 18,5 millones de toneladas.

El tráfico ro-ro (con ruedas) disminuyó un 3% en el trimestre, pero menos que hasta febrero por los buenos datos de marzo, hasta alcanzar los 17,8 millones de toneladas; y el número de buques mercantes cayó un 6,2%, hasta las 33.802 unidades, con un descenso del arqueo bruto del 0,9%.

Por su parte, el tráfico de pasajeros superó los 7,1 millones de movimientos hasta marzo, lo que supone un aumento del 4,1% en comparación con el mismo periodo del pasado año.

La mejora responde al aumento del 15,7% en los cruceros, en los que viajaron 2,7 millones de personas, mientras que los viajes en régimen de transporte retrocedieron un 1,9%, hasta los 4,4 millones de pasajeros.