Transavia abre las ventas para la temporada de verano 2027 con conexión desde 13 aeropuertos españoles

Transavia France. - TRANSAVIA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Transavia France, la filial 'low cost' del grupo Air France-KLM, ha abierto las ventas para viajar en la temporada de verano de 2027, entre abril y junio de ese año, incluyendo conexiones con Francia desde 13 aeropuertos españoles, entre ellos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Alicante, además de Baleares y Canarias, según un comunicado.

De entre todas las conexiones, el aeropuerto de París-Orly se sitúa una vez más como el destino más popular de su red para los viajeros españoles, con una demanda especialmente fuerte desde Madrid, Barcelona y Málaga.

La aerolínea ha destacado, además, que España fue su principal mercado por capacidad de asientos en 2025, transportando 7,5 millones de pasajeros desde y hacia España, un 10,3% más.

Asimismo, en referencia a los datos del INE, España recibió en mayo a 1,3 millones de turistas procedentes de Francia, un 11,1% más que en el mismo mes del año anterior.

A nivel global, la puesta a la venta de gran parte de la programación de la temporada de verano de 2027 abarca las vacaciones de Semana Santa y los puentes de mayo, además de responder a la creciente tendencia de planificar los viajes con mayor antelación.

Con el objetivo de ofrecer mayor tranquilidad a los pasajeros, Transavia también permite revender los billetes a través de una plataforma en la que se puede poner a la venta el asiento para que otro cliente pueda adquirirlo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la compañía.