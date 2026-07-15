Transportes abre un nuevo plazo para solicitar las ayudas de 15.000 euros por locomotora

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto un nuevo plazo para que las operadoras ferroviarias soliciten ayudas directas de hasta 15.000 euros por locomotora diésel, con el objetivo de compensar el impacto persistente de los costes energéticos a en su operativa.

Esta nueva línea de ayudas directas extiende las establecidas por el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, que otorgó subvenciones durante el mes de mayo y que, a su vez, había reforzado las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, donde no se había incluido al transporte ferroviario.

El importe de la ayuda por empresa se determinará atendiendo al número de locomotoras de tracción diésel explotadas por cada beneficiario, con una cuantía de ayuda por locomotora de 15.000 euros.

La solicitud de estas nuevas ayudas está abierta hasta el 11 de agosto y se debe presentar a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.