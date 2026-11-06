Organizaciones agrarias esperan que la retirada del aceite de oliva en el 12% pueda ayudar a estabilizar los precios

Cosecha de olivas. Image de archivo - FCAC

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha valorado "muy positivamente" la medida de control del mercado de aceite de oliva impulsada por el Ministerio y amparada por la Unión Europea, calificándola como "una medida histórica que nunca antes se había puesto en marcha desde el Ministerio", en referencia a la retirada obligatoria del 12% de la producción que afectará a todas las cooperativas y almazaras.

A través de un audio difundido por UPA-A, recogido por Europa Press, Cózar ha señalado que esta medida debe traducirse en una mejora de los precios en origen para los olivareros, ya que en relación a la ley de la oferta y la demanda "va a haber menos oferta" y, por tanto, "si la demanda sigue siendo como viene siendo estos años atrás, al final debe revertir de manera positiva en los precios". Así, el representante de UPA-A ha insistido en que el incremento de precios es "fundamental" para la viabilidad del sector.

Asimismo, el secretario general ha alertado sobre la situación crítica de muchas explotaciones olivareras, señalando que "estamos en el filo de la navaja, muchas explotaciones estamos al límite de seguir funcionando" y ha advertido de que "como no revierta la situación de precios ruinosos, muchas explotaciones acabaremos cerrando, ya que el precio ahora mismo están en torno a los tres euros, cuando en la mayoría de nuestras explotaciones la rentabilidad está a partir de los 4,5 euros".

Sin embargo, Cózar ha expresado su esperanza en que "la medida venga a intentar paliar esta situación, a que podamos seguir viviendo de nuestras flotaciones todos los olivareros de Andalucía", subrayando la importancia económica y social del sector en el territorio andaluz.

Por último, el representante de UPA-A ha reclamado que los productores puedan "vivir de nuestras explotaciones, vivir en nuestros pueblos y sobre todo teniendo un precio adecuado por el producto que producimos".

Por su parte, el responsable nacional del olivar en COAG y secretario provincial de COAG Jaén, Francisco Elvira, ha asegurado que ésta ha sido una medida por la que han peleado y luchado porque consideran que beneficia mucho al sector. En definitiva, "es una medida en un sector en el que no somos excedentarios como el del aceite de oliva, viene a quitar el pequeño incremento sobre la media en algunas campañas y guardarlo para otro año en el que la producción esté por debajo de la media".

Por tanto, "esta medida va a dar estabilidad tanto a los productores como a los consumidores al mantenerse los precios". Asimismo, Elvira ha indicado que " en nuestro sector no cubrimos los costes de producción" y que "esta medida va a ayudar a que los agricultores podamos seguir viviendo del campo y de nuestro trabajo".

Igualmente, desde Asaja, el secretario general de Sevilla, Eduardo Martín, ha considera que es una buena noticia que se haya aprobado ya y se haya publicado en el BOE la medida de almacenamiento obligatorio de un porcentaje de la producción de aceite de oliva. "Hay que recordar que desde el sector productor durante varios años se trabajó para poder sacar adelante este mecanismo", ha asegurado.

Por último, Martín ha explicado que "es el único mecanismo que tenemos de mercado" señalando que desde el sector productor "pensamos que esta medida ayudará a estabilizar los precios y frenar la caída". Así, ha afirmado que "hace un año el aceite de oliva estaba por encima de los 4,90 y ahora está escasamente superando los tres euros". Por lo tanto, "este mecanismo obligatorio del 12% de retirada de la producción de aceite de oliva permitirá, y así esperamos, que pueda ayudar a estabilizar los precios y frenar la caída".