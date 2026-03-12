Transportes invierte casi 3 millones de euros para evitar las incorporaciones en sentido contrario en autovía

Archivo - Enlace 'en trompa' en el acceso a una autovía - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 2,9 millones de euros para remodelar más de la mitad de los enlaces denominados 'en trompa' de autopistas y autovías de la red de Carreteras del Estado (RCE), con el objetivo de evitar las incorporaciones en sentido contrario y reducir la siniestralidad causada por colisiones frontales entre vehículos.

Se trata de un tipo de enlace en cuyos tramos contiguos se produce prácticamente el 50% de los accidentes por incursión en sentido contrario, según explica el Ministerio.

Estos accidentes cuentan con una alta tasa de siniestralidad, ya que, entre 2019 y 2024, aproximadamente una cuarta parte de los 515 accidentes de este tipo ocurridos en autopistas y autovías tuvieron víctimas mortales y heridos graves.

En concreto, ha actuado sobre 340 enlaces en trompa repartidos por 36 provincias, más de la mitad de los 623 enlaces en trompa existentes en las vías de alta capacidad de la RCE, que cuentan con un total de 2.900 enlaces en todo su trazado.

Las medidas implementadas incluyen soluciones para mejorar la percepción de la vía y evitar o reducir la posibilidad de invasión del sentido contrario, como son el tratamiento del eje viario mediante sistemas de contención o bordillos montables, balizas flexibles, bandas sonoras fresadas, marcas viales sonoras, o pigmentado del eje, todo ello acompañado de un refuerzo generalizado de la señalización horizontal y vertical.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa específico que ha diseñado la Dirección General de Carreteras para reducir la accidentalidad causada por incursiones en sentido contrario en las calzadas de las autovías y autopistas de la RCE.