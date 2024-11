Transportes se reunirá hoy con la Generalitat Valenciana para coordinar un plan de transportes alternativo

Puente cree que el 'bypass' de la A7 estará operativo la próxima semana y que se cumplirá el plazo para la reconstrucción de la alta velocidad

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que su Ministerio mantendrá este lunes una reunión con la Generalitat Valenciana para coordinar un plan de transporte alternativo tras los daños causados por la DANA en líneas de ferrocarril y carreteras.

"Desde Renfe habíamos habilitado un plan alternativo de transporte. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sólo no hay Cercanías, no hay metro, tampoco hay ferrocarriles de la Generalitat y también tenemos una situación en el vial que no todo es transitable. Hay que abrir rutas. Hoy vamos a mantener una reunión Generalitat y Ministerio de Transportes para coordinar ese plan alternativo de transporte", ha señalado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Así, Puente ha subrayado que no se van dividir esfuerzos y poner sobre la mesa dos planes distintos, uno de la Generalitat y otro del Gobierno central, sino que ambas administraciones "se van a coordinar" para habilitar un plan conjunto de transporte alternativo a las personas afectadas por la inoperatividad de las líneas de Cercanías C1, C2 y C3, del metro y de los ferrocarriles de la Generalitat.

Puente ha subrayado que, de momento, en la zona norte están en funcionamiento las líneas C5 y C6 de Cercanías, en las que se han duplicado los servicios que se habían estado ofreciendo este fin de semana.

"Tenemos 71 trenes sólo en la C6 en este momento funcionando y en la C5 también hemos duplicado los medios para dar el mayor servicio posible. Es verdad que hoy es un día con limitaciones a la movilidad, pero no hemos querido escatimar para que aquellas personas que tienen que desplazarse por causa de necesidad, como voluntarios, puedan hacerlo en las mejores circunstancias posibles dentro de la enorme dificultad que hay de movilidad en este momento en Valencia", ha explicado.

RECONSTRUCCIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD: SE CUMPLIRÁ EL PLAZO

Sobre la reconstrucción de los tramos de alta velocidad afectados por la DANA, Puente ha señalado que en el túnel de Torrent, de casi tres kilómetros, ya se ha conseguido sacar todo el agua que tenía después de estar trabajando en ello cinco días.

"El túnel de Torrent está bien, sólo es limpieza, revisión de los sistemas de seguridad y, por tanto, no nos va a retrasar la operativa. Donde realmente tenemos el problema peor es en el túnel de Chiva", ha indicado el ministro.

En concreto, ha explicado que hay 300 metros a cada lado del túnel de Chiva destruidos, así como todo el túnel, por el paso de la DANA. "Pero ya hemos quitado la mayor parte de la vía que estaba mal, estamos ya construyendo plataforma y la verdad es que estamos muy contentos con el ritmo de los trabajos", ha subrayado.

Puente "no ha querido lanzar las campanas al vuelo" sobre la fecha en la que podría estar restablecida la alta velocidad, pero confía en cumplir el plazo que dio en su momento e incluso acortarlo.

"Nos dimos de plazo dos semanas, dos o tres semanas inicialmente, ya estamos más en las dos semanas y ojalá podamos acortarlo algo más. En todo caso, creo que el tiempo es prácticamente récord, porque hablamos de reconstruir más de un kilómetro de línea de alta velocidad y yo creo que vamos a llegar a tiempo", ha afirmado.

EL 'BYPASS' DE LA A7, OPERATIVO LA PRÓXIMA SEMANA

En lo que respecta a las carreteras, Puente ha explicado que tanto la A3 como la V31 y la V30 están completamente despejadas y disponibles en todo su trazado.

El problema, ha recordado, está en la A7 tras el colapso del viaducto como consecuencia de la DANA y allí se va a hacer un 'bypass' con limitación de velocidad a 40 kilómetros para poder reabrir la vía "la próxima semana".

"Iniciamos los trabajos el sábado, van muy bien, estamos trabajando a tres turnos de siete horas cada turno y yo espero que la semana que viene, no sé qué día, pero espero que la semana que viene podamos poner ya en operativa ese 'bypass'. Le dimos diez días a la empresa que está realizando los trabajos y espero que cumplan", ha subrayado.

Puente ha recordado que se trata de una solución temporal, que se verá afectada por limitaciones importantes de velocidad, pero que permitirá abrir completamente la A7 en su tramo sur. "Es un tramo muy cortito, es un bypass que tendrá 200 ó 300 metros, no mucho más, y en esa zona habrá restricciones de velocidad, pero el resto se podrá circular con normalidad", ha explicado.