Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia podrían volver a partir de las 17.00 horas

La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, cortada desde hace siete días, podría volver a estar operativa a partir de las 17.00 horas de este miércoles, tras la mejora en evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado en 'X' que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ya ha autorizado la circulación a Adif, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria.

En cuanto al Cecopi de Galicia, la autorización podría darse entre las 12.30 y las 13.00 horas, al haber ya solo un foco activo en Vilariño, donde se encuentran todos los equipos para extinguirlo.

"Por tanto, todo parece indicar que con cierta prudencia podríamos iniciar el servicio en la tercera ventana de circulación (17.00 horas aproximadamente)", ha asegurado Puente.

Adif ya tiene autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban 'apagados' por orden de protección civil. El resto de cortes de circulación en las líneas convencionales y de ancho métrico en la provincia de León también cuentan con el visto bueno para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura.