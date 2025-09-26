Turkish Airlines planea encargar más de 200 aviones a Boeing para duplicar su flota con el fabricante

Además, Norwegian Group compra 30 aviones 737 MAX

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Boeing y Turkish Airlines han anunciado un pedido en firme de hasta 75 aviones 787 Dreamliner, sumado al compromiso por adquirir hasta 150 aeronaves 737 MAX, siendo ambas operaciones las más grandes de la aerolínea turca y que le permitirían duplicar su flota con el fabricante norteamericano, según un comunicado.

En el caso de la compra de la familia 787 Dreamliner, el encargo firme incluye 35 unidades del modelo 787-9, 15 del 787-10 y opciones para 25 aeronaves 787 Dreamliners con el fin de ampliar y modernizar la flota de la aerolínea, además de la previsión de generar más de 123.000 empleos en Estados Unidos.

La incorporación del 787-10 a su futura flota ofrecerá una capacidad adicional de pasajeros y carga, al tiempo que mejorará la eficiencia del combustible en rutas de alta demanda entre Estambul y destinos en Estados Unidos, África, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Por otro lado, con el compromiso de hasta 150 aviones, los pedidos combinados del 787 y el 737 MAX duplicarán la flota de Turkish Airlines con Boeing. Actualmente, la firma turca opera más de 200 aviones Boeing, incluidos los modelos 787-9, 777, 737 MAX, Next-Generation 737 y 777 Freighter.

"La incorporación de estos avanzados aviones Boeing a nuestra flota no solo mejorará nuestras capacidades operativas, sino que también será un elemento clave para la Visión 2033 de Turkish Airlines de ampliar nuestra flota a 800 aviones", ha destacado el presidente del consejo de administración de Turkish Airlines, Ahmet Bolat.

Con oficinas en Ankara y Estambul, Boeing ha invertido 2.000 millones de dólares (1.712 millones de euros) en el desarrollo de la cadena de suministro, creando cerca de 5.000 empleos en Turquía.

En palabras de la presidenta y CEO del departamento de Aviones Comerciales de Boeing, Stephanie Pope, como socio de Turquía y de la industria de la aviación turca desde hace 80 años, espera seguir apoyando a Turkish Airlines a medida que expande sus operaciones y ofrece experiencias excepcionales a sus pasajeros.

NORWEGIAN COMPRA 30 AVIONES 737 MAX

En otro comunicado, el fabricante norteamericano ha anunciado que Norwegian Group ha comprado 30 aviones 737-8, lo que supone el primer pedido directo del grupo a Boeing desde 2017, aumentando su cartera de pedidos del 737 MAX a 80 unidades.

Norwegian ha operado predominantemente aeronaves Boeing de pasillo único desde que realizó su primer pedido del 737-800 de próxima generación en 2007. Fue la primera aerolínea europea en recibir el 737 MAX en 2017 y también fue la primera aerolínea en operar el modelo 737-8 en rutas transatlánticas entre Europa y Estados Unidos.

En 2022, la aerolínea reestructuró su cartera de pedidos, reafirmando su compromiso con 50 unidades 737-8 con opciones para 30 aviones adicionales.