Uber amplía su función de trenes en España con la consulta y compra de billetes de Cercanías y Rodalies

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uber ha anunciado este martes la integración de los servicios de Cercanías Renfe y Rodalies de Cataluña en la función de trenes de su app, por lo que se podrá comparar rutas, consultar horarios y comprar billetes, según un comunicado.

El director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, ha destacado que el objetivo es facilitar trayectos puerta a puerta combinando distintos modos de transporte.

"Con la incorporación de Rodalies y Cercanías a la función de trenes, damos un paso más para que los usuarios puedan planificar toda su movilidad diaria desde una única app", ha añadido.

Esta funcionalidad de Uber refuerza los servicios de media y larga distancia con operadores como Renfe, Ouigo e Iryo. En los últimos tres meses, el número de billetes vendidos a través de la función de trenes ha crecido más de un 40%.