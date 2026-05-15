Valls pide al Puerto de Barcelona "acelerar" su estrategia para ser más puerto base y no de escala

Archivo - El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable del área de Turismo, Jordi Valls, ha reclamado al Puerto de Barcelona "acelerar" su estrategia para ser más puerto base y no de escala.

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que el objetivo del consistorio, y que expresó el miércoles el alcalde, Jaume Collboni, es reducir a "cero" los cruceros que hacen escala en la capital catalana.

Valls ha afirmado que la aportación económica para la ciudad de los cruceros de escala es "muy menor" que el de los cruceros base, mientras que su impacto en la masificación del distrito de Ciutat Vella y en lugares emblemáticos es mucho más alto, según él.

El concejal ha sostenido que el Puerto ya tiene una mayoría de cruceristas de puerto base y una minoría de cruceros de escala, y ha pedido al enclave "continuar con el acuerdo" que firmaron el verano pasado para reducir de 7 a 5 las terminales de cruceros.

FISCALIDAD

El también responsable de Economía y Vivienda ha insistido en que el objetivo es llegar a cero cruceros de tránsito y que no renunciarán a ello: "Utilizaremos los mecanismos legales y fiscales para conseguirlo porque nosotros velamos por el interés general de los barceloneses".

Se ha referido a la posibilidad de incrementar la tasa que pagan los turistas que llegan a la ciudad haciendo escala en un crucero hasta los 8 euros en 2027, con la idea de que sea un "desincentivo" para que estos cruceros vengan a Barcelona.

"No renunciaremos a nuestros instrumentos porque tenemos objetivos políticos y los queremos llevar a la práctica", y ha afirmado que la llegada de cruceristas de escala tiene una incidencia muy importante en la masificación turística en la ciudad.