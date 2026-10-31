Wizz Air abre dos nuevas rutas para conectar Madrid con Málaga y Sevilla tras el accidente de Urda

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MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air ha anunciado que abre dos nuevas rutas nacionales que conectarán Madrid con Málaga y Sevilla a partir del 6 de noviembre para "facilitar los desplazamientos" después de que Renfe bloqueara la venta de billetes entre la capital de España y Andalucía hasta diciembre.

En un comunicado, la compañía ha informado que operará dos vuelos diarios en cada nueva ruta, con tarifas que partirán de 45,99 euros y no superarán los 99,99 euros, "para contribuir a que los viajes sigan siendo accesibles durante la interrupción del servicio ferroviario".

El director de Comunicación de Wizz Air, András Radó, director de Comunicación de Wizz Air, ha señalado que la incorporación de dos nuevas rutas a la red nacional y el límite un límite máximo en las tarifas quiere dar "un apoyo concreto a quienes se han visto afectados por la interrupción del servicio ferroviario".

De esta manera, Wizz Air se suma a otras aerolíneas, como Iberia, Ryanair, Air Europa y Volotea, que también han reforzado los vuelos ante la interrupción del servicio ferroviario con Andalucía.