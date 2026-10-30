Las aerolíneas refuerzan sus vuelos con Andalucía: más plazas y límite de precios

Archivo - Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberia, Air Europa, Volotea y Ryanair han reforzado su operativa de vuelos entre Madrid y Andalucía en respuesta al aumento de demanda como consecuencia del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del miércoles, mediante la incorporación de asientos adicionales, el despliegue de aviones de mayor capacidad y la limitación de precios máximos.

En primer lugar, tanto Iberia como Iberia Express han aumentado un 93% la capacidad hasta el 8 de noviembre, lo que suponen 20.718 asientos adicionales y 98 vuelos extra --78 de Iberia y 20 de la 'low cost'--, divididos en 10.734 nuevas plazas con Sevilla y 9.984 con Málaga.

Este viernes, la aerolínea ofrece 1.760 asientos más y operará ocho vuelos adicionales, dos de ida y vuelta a Málaga y dos de ida y vuelta a Sevilla, según un comunicado. Asimismo, se ha incrementado el calibre de los aviones en otras seis frecuencias ya programadas para incrementar el número de plazas, con el despliegue de los Airbus A321.

Durante el puente de Todos los Santos, el grupo pondrá a disposición 7.642 nuevas plazas, casi el doble de lo planificado (+90%). En concreto, 4.204 más en la ruta Madrid-Sevilla y 3.428 en Madrid-Málaga. Hasta el próximo lunes, por tanto, hay programados 34 vuelos adicionales.

Desde el accidente y hasta el 8 de noviembre, habrá operado un total 140 vuelos directos con Málaga y Sevilla desde Madrid, traducido en 49.786 plazas ofertadas.

La compañía aérea ha afirmado que sigue trabajando en la programación de frecuencias adicionales a partir del 9 de noviembre.

Otra medida del grupo es la limitación de precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino Andalucía hasta el 8 de noviembre, por lo que los billetes de avión quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa 'Business'.

AIR EUROPA AUMENTA LAS FRECUENCIAS DIARIAS

Por su parte, Air Europa vuelve a reforzar la conectividad con otro vuelo extra diario tanto a Málaga como a Sevilla, por lo que, actualmente, su operativa adicional suma dos vuelos diarios más a Málaga y otros dos a Sevilla.

Además, los martes, jueves y viernes opera tres frecuencias extras diarias con la capital hispalense, por lo que la operación total será de hasta cinco vuelos de ida y vuelta durante esos días mencionados, sumando las dos conexiones de su servicio habitual.

Con este plan de refuerzo, Air Europa también dispondrá de seis frecuencias con Málaga, ya que dispone actualmente de cuatro vuelos de ida y vuelta regulares.

VOLOTEA: CASI 100 VUELOS EXTRA EN NOVIEMBRE Y LÍMITE DE PRECIOS

En un comunicado de este viernes, Volotea ha anunciado que habilita de forma extraordinaria cerca de 100 vuelos en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga desde el 13 al 16 de noviembre, mientras las reservas ya se encuentran disponibles a través de su página web.

En concreto, la ruta entre Madrid y Sevilla contará inicialmente con hasta cuatro frecuencias semanales --lunes, miércoles, viernes y domingos--, mientras que la conexión con Málaga ofrecerá cinco a la semana --lunes, martes, miércoles, viernes y sábados--.

A partir de diciembre, reforzará ambas rutas incorporando una conexión adicional los jueves en el caso de Sevilla y los domingos en el de Málaga.

Al igual que anunció Iberia, Volotea ha establecido un precio máximo por trayecto de 75 euros para la tarifa básica y de 99 euros con maleta de cabina de hasta 10 kilos incluida.

RYANAIR LANZA VUELOS DIARIOS ENTRE MÁLAGA Y MADRID CON TARIFAS REDUCIDAS

Al plan de refuerzo también se ha sumado Ryanair, que ha puesto en marcha dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid con tarifas a partir de 49,99 euros desde el 14 de noviembre hasta el 10 de enero, es decir, más de 50.000 plazas, con el objetivo de ayudar a los viajeros españoles afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

En palabras de su portavoz en España, "esperamos que, con precios económicos tan necesarios en estos momentos, nuestros dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid puedan contribuir en pequeña medida a que las familias, las comunidades y las empresas sigan estando conectada".

También ha mostrado su "más sentido pésame" a las familias que "han perdido a seres queridos en esta terrible tragedia".