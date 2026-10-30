Ryanair lanza vuelos diarios entre Málaga y Madrid para facilitar movilidad de los viajeros tras el accidente en Urda

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MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha informado este viernes de que lanza vuelos diarios entre Málaga y Madrid con tarifas reducidas para facilitar la movilidad de los viajeros frecuentes tras la suspensión de las conexiones ferroviarias entre el corredor sur y Madrid a consecuencia del accidente de tren ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo).

En un comunicado, Ryanair ha expresado "su más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo". "Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias", han señalado.

De igual modo, han informado de que para ayudar a los viajeros españoles afectados por estas interrupciones del servicio ferroviario, Ryanair pondrá dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid con tarifas a partir de 49,99 euros, desde el sábado 14 de noviembre hasta el 10 de enero, "ofreciendo así las conexiones a bajo coste que tanto se necesitan para mantener unidas a las familias, las comunidades y las empresas".

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha expresado en primer lugar "nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a seres queridos en esta terrible tragedia. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus allegados".

"Esperamos que, con precios económicos tan necesarios en estos momentos, nuestros dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid con tarifas a partir de 49,99 euros puedan contribuir en pequeña medida a que las familias, las comunidades y las empresas sigan estando conectadas. Los vuelos están a la venta a partir de este viernes, 30 de octubre, y operarán desde el sábado 14 de noviembre hasta el próximo 10 de enero", han concluido.