Unas 250 bodegas de la D.O Ribera del Duero ya han concluido la vendimia tras recoger 123 millones de kilos de uva

Archivo - Varios racimos de uva durante la vendimia - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vendimia en la Denominación de Origen Ribera del Duero ha alcanzado los 123 millones de kilos de uva recogidos, según los datos aportados por el responsable de Viñedo de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Alfonso Domingo, quien ha señalado que unas 250 bodegas ya han concluido sus trabajos, mientras que otras 50 permanecen todavía abiertas.

Durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, Domingo ha explicado que la campaña comenzó el pasado 18 de agosto y que todavía queda uva por recoger, aunque ha puesto en duda que la producción pueda alcanzar los 130 millones de kilos registrados el año pasado en la D.O.

El responsable de Viñedo de UCCL ha situado así el final de la campaña en una fase avanzada y ha apuntado que la producción alcanzada se corresponde con una "gran cosecha de uva", circunstancia que ha contribuido a una nueva bajada de los precios respecto al año anterior.

En concreto, ha señalado que los precios que se pagan este año por la uva en la Ribera del Duero oscilan entre los 15 y los 60 céntimos de euro por kilo, mientras que los estudios presentados recientemente por la Consejería de Agricultura sitúan los costes de producción entre 0,79 y 1,09 euros por kilo.

Domingo ha considerado que esta diferencia entre los precios percibidos por los viticultores y los costes de producción agrava la situación económica del sector y ha advertido de que la campaña se desarrolla en un contexto de "crisis de precios".

El representante de UCCL ha vinculado esta situación con el incremento de la superficie plantada en la Ribera del Duero y ha recordado que, según sus datos, desde 2017 se ha producido un aumento del 40% de la superficie de viñedo.

A su juicio, este crecimiento de la superficie ha generado una situación de sobreplantación que tiene consecuencias sobre el equilibrio entre la producción y la demanda de uva, una cuestión que UCCL ha criticado desde hace años.

En relación con esta cuestión, ha señalado que la propia Ribera del Duero ha reducido este año su cosecha en un 10% con el objetivo de ajustarla a los precios del mercado y a la demanda existente, aunque ha señalado que esta circunstancia no habría quedado reflejada en los estudios de costes que maneja la organización agraria.

El responsable de Viñedo de UCCL también ha reclamado que se revisen y actualicen los costes de producción de la uva en las diferentes denominaciones de origen de Castilla y León y ha extendido esta petición al conjunto de las 13 denominaciones existentes en la Comunidad.

En este sentido, ha pedido a la Consejería de Agricultura que actúe con "firmeza" y que realice inspecciones de oficio ante las situaciones que se puedan producir en el sector, ya que, según ha argumentado, los viticultores tienen dificultades para actuar individualmente por el riesgo de perder compradores para su producción.

Domingo ha relacionado asimismo la evolución de los precios con el futuro de la actividad vitivinícola y ha advertido de que una caída de las cotizaciones puede acabar afectando a la calidad de la uva y, posteriormente, a la comercialización del vino.

También ha señalado que unos precios insuficientes pueden provocar una pérdida progresiva de viticultores y ha relacionado esta posible reducción de profesionales con la situación demográfica de las zonas rurales, al considerar que la actividad vitícola tiene un papel relevante en el mantenimiento de los pueblos.

CONSEJO REGULADOR DE LA DO

Por otro lado, el responsable de Viñedo de UCCL ha reclamado responsabilidades al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y ha recordado que su organización exigió el pasado 25 de septiembre la dimisión del Pleno del Consejo Regulador y que el director general asumiera sus responsabilidades por la situación generada.

La situación de la vendimia también se encuentra avanzada en otras denominaciones de origen de Castilla y León.

En el caso de Cigales, UCCL ha situado la superficie de viñedo en unas 1.800 hectáreas y ha apuntado a una previsión de producción próxima a los siete millones de kilos.

Domingo ha señalado que tanto en Cigales como en otras denominaciones, incluida Ribera del Duero, la vendimia se ha adelantado respecto a campañas anteriores debido a las altas temperaturas registradas este año.

Por último, el responsable de Viñedo de UCCL ha defendido la necesidad de adoptar medidas para afrontar la crisis de precios y ha reivindicado el papel del sector vitivinícola en Castilla y León, al considerar que el vino forma parte de la cultura y del patrimonio de la Comunidad.