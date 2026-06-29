Afrucat alerta de una presión a la baja en el precio de la fruta por "promociones agresivas"

Archivo - Varias personas trabajando en Mercabarna, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya (Afrucat) ha alertado de una presión a la baja en los precios de la fruta de hueso en el inicio de la campaña por la elevada competencia entre las empresas de gran distribución de los países de la Unión Europea.

La entidad ha explicado que esta competencia proviene especialmente de Alemania y de otros países del centro y el este de Europa, que ha asegurado "continúan presionando los precios mediante promociones muy agresivas en los calibres pequeños", a lo que se suma una campaña griega elevada en volumen y con precios bajos.

El director general de Afrucat, Manel Simon, ha defendido que no es un problema de demanda, ya que la fruta se está vendiendo y el stock está controlado: "El problema es el reparto del valor dentro de la cadena comercial europea. No es admisible que, con un mercado fluido y una oferta limitada, los productores sigan cobrando por debajo de los costes de producción", ha dicho Simon.

En respuesta, la entidad ha reclamado una "auténtica" ley de la Cadena Alimentaria Europea que impida esta práctica y limite las prácticas comerciales abusivas basadas exclusivamente en el precio.

A pesar de esta situación, Afrucat también ha explicado que en las próximas semanas podría recuperarse progresivamente el precio medio en origen, gracias tanto a la entrada al mercado de las variedades de media temporada, de un mayor tamaño, y la buena demanda.