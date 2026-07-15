Agricultores e industria denuncian el uso del arroz como reclamo comercial "a precios artificialmente bajos"

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VALENCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones agrarias La Unió, Unión de Uniones, AVA-Asaja y Asaja, junto a la Asociación de Industrias Arroceras Españolas (Uniade), denuncian el uso del arroz envasado como producto reclamo en determinadas promociones comerciales, con precios finales al consumidor que no reflejan el coste real de producir, transformar, envasar y distribuir un alimento básico.

Además, advierten que estas prácticas "degradan la percepción del arroz, destruyen valor en la cadena alimentaria y trasladan una presión injustificable tanto al sector productor como a la industria arrocera".

En un comunicado conjunto, las cinco organizaciones defienden que "es inadmisible que se utilice el arroz como producto gancho para atraer consumidores mediante precios artificialmente bajos": "No se puede exigir al sector calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, trazabilidad, cumplimiento normativo e inversión permanente mientras se banaliza el precio final del producto".

Según recuerdan, el arroz es un cultivo estratégico en España, esencial para muchas zonas productoras y con un papel económico, social y medioambiental que "va mucho más allá del lineal", y en muchas áreas constituye "una de las pocas alternativas agronómicas viables y contribuye al mantenimiento de ecosistemas de gran valor".

También señalan que la Ley de la Cadena Alimentaria tiene como objetivo evitar la destrucción de valor y que el sector arrocero español soporta costes crecientes.

En este contexto, reclaman a las administraciones competentes una vigilancia más firme sobre las promociones que sitúan el arroz envasado en niveles de precio "incompatibles con una cadena alimentaria equilibrada". Hacen un llamamiento conjunto a la distribución para que "actúe con responsabilidad y deje de utilizar el arroz como reclamo comercial".

"Convertir el arroz en un producto reclamo no solo perjudica a agricultores, cooperativas e industrias, sino que amenaza la viabilidad futura de un sector esencial para España", alertan, y subrayan que "el consumidor tiene derecho a precios razonables, pero no a costa de destruir el valor de quienes producen y transforman el arroz". "La competencia en precios no puede convertirse en una carrera hacia abajo que comprometa la sostenibilidad del sector arrocero español", concluyen.