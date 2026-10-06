El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - GENERALITAT

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 93 empresas catalanas participan en la edición 2026 de Fruit Attraction, de las que 29 están agrupadas en el Espai Catalunya, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este martes.

El encuentro se celebra en Madrid desde este martes hasta el jueves, y el conseller Òscar Ordeig ha visitado a las empresas catalanas presentes.

El Departamento ha explicado que la participación catalana tiene el objetivo de facilitar el contacto de las empresas con los compradores y los operadores comerciales, así como ampliar las relaciones con los mercados internacionales y dar visibilidad a la oferta hortofrutícola catalana.

Ordeig ha remarcado que el evento "es una oportunidad para mostrar la fuerza de un sector que es estratégico para Catalunya" y la voluntad del Govern de acompañar a las empresas para que abran nuevos mercados.

Las empresas que participan con Prodeca disponen de diferentes modalidades de presencia: desde estands individuales dentro del espacio agrupado, hasta superficie libre o el Espai Catalunya Meeting Point.