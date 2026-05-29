Agro.- Acuerdo para iniciar la modernización de los regadíos de los Canals d'Urgell (Lleida)

Momento de la reunión - GENERALITAT

LLEIDA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat y la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (Lleida) han alcanzado un acuerdo para iniciar la modernización de estas infraestructuras, informa el Departamento en un comunicado este viernes.

El objetivo es "dar respuesta a las colectividades que soliciten proyectos de modernización y agilizar los procedimientos para la transformación de los canales.

El nuevo modelo supone que la modernización avanzará colectividad por colectividad a partir de las iniciativas que vayan apareciendo, donde haya una necesidad "más inmediata" y una voluntad clara de construir un riego más eficiente.

Por el momento, los regantes han trasladado al Govern las solicitudes para modernizar las colectividades 1, 17, 18 y 19 para dar continuidad a la modernización del sistema de riego.