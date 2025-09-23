Agro.- La ADR analiza la contribución de la mujer a la innovación en el mundo rural

Una jornada reúne a expertas y directivas en Alcanar (Tarragona)

TARRAGONA, 23 (EUROPA PRESS)

La jornada 'Mujer rural: presente y futuro', de la Associació pel Desenvolupament Rural amb Mirada de Dona (ADR), reunió este lunes en Alcanar (Tarragona) a mujeres y también hombres de distintos puntos de España para abordar el papel femenino en la innovación del ámbito rural.

Tanto los ponentes como el público incluía a profesionales de la empresa pública y privada, políticos, gente del campo, del sector turístico y profesionales liberales, informan los organizadores este martes en un comunicado.

En el Yelloh! Village Alfacs, abrieron la jornada el alcalde de Alcanar, Joan Roig, y la presidenta de la ADR, Anna Martí (Priordei), que definió a la asociación como el fomento de una red de apoyo y prosperidad para la mujer rural, eliminando sesgos.

Martí explicó que la jornada se enmarca en el proyecto 'Conexión y Bienestar para mujeres rurales', con el apoyo de la Fundació la Caixa, que estuvo representada en el evento junto a Agrobank y CaixaBank.

Durante las intervenciones, se reflexionó sobre la vivienda en zonas rurales, el nuevo turismo de salud y bienestar en el Delta de l'Ebre (Tarragona), la mujer en este delta, la Carta Europea del Turismo Sostenible, la economía azul y la atracción de empleos a las Terres de l'Ebre, entre otros temas.

Rosa Rochet (proyecto La Rosa del Delta') defendió conectar con el Delta de l'Ebre, como ella lo ha hecho a través de una evolución personal de "comunión con la naturaleza".

María Fernanda García (Yelloh! Village Alfacs) invitó a descubrir el yo interior como punto de partida como motor para proyectarse, avanzar y crecer como mujer, pero también como individuo.

La arquitecta María Giramé (coautora del proyecto Yelloh Village Alfacs, Premio FAD 2024) expuso cómo concibieron este proyecto de transformación e instó a "ser radicales" en la concienciación sobre las emisiones de CO2, la baja huella hídrica y los materiales de proximidad.

INDUSTRIA EN UN ENTORNO RURAL

La copropietaria de Enteco Esther Escudero explicó las facilidades que les dio Navamoral de la Mata (Cáceres) para instalar su empresa de packaging farmacéutico, y defendió crear polígonos y ecosistemas con servicios adicionales para dar sentido a instalar industria en el entorno rural.

La directiva y asesora estratégica Eva Ballesté recomendó apartar sesgos, miedos y egos, crear red entre mujeres en pie de igualdad entre ellas y con los demás, y destacó la responsabilidad de invertir con propósito, con la mirada en criterios medioambientales, sociales y de gobernanza robustos.

ENTORNOS MASCULINIZADOS

La abogada Mónica García-Solanas, experta en derecho del deporte e inclusión, llamó a fomentar el criterio crítico desde la serenidad y explicó la aportación del rol femenino en entornos masculinizados del deporte, para favorecer decisiones ecuánimes, equipos inclusivos y valores de respeto, bondad y paciencia.

La ceo y fundadora de T-Valley, Vanessa Troncho, explicó su trayectoria como mujer joven para hacerse respetar en un entorno masculinizado como el tecnológico y ensalzó la labor empresarial desde el mundo rural, con visión, futuro, oportunidades y, sobre todo, calidad de vida.

Eva Casanovas explicó la evolución de la empresa familiar de la que es copropietaria, Lo Nostre Arròs, que comercializa arroz propio con variedades y cualidades sostenibles, mientras evoluciona a un modelo adicional de tienda experiencial y de visitas y a un modelo turístico incipiente: constató su dificultad en convencer del modelo a entornos tradicionales y masculinizados.