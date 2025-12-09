Agro.- Agents Rurals asegura que la mayoría de jabalíes muertos que encuentra han sido atropellados

Helicóptero en el centro de Torreferrussa en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La subinspectora del Cos d'Agents Rurals, Janet Puiggròs, ha asegurado que la mayoría de jabalíes muertos que se encuentran durante las exploraciones de los cuerpos operativos que trabajan sobre la zona afectada por la peste porcina africana (PPA) o de los que informa la ciudadanía son animales atropellados.

Lo ha dicho este martes en una atención a los medios, en la que ha agradecido a la ciudadanía su "alto grado de cumplimiento" de las restricciones de acceso al medio natural del radio de 20 kilómetros de la zona de detección del foco de la enfermedad, todavía con 13 casos positivos en jabalíes muertos hallados en un radio de 6 kilómetros, pese a ser un fin de semana de puente.

"Solo tenemos palabras de agradecimiento. Sabemos que son fechas delicadas, que a la gente le gusta ir al medio natural a buscar el Tió, pero hemos tenido un alto grado de cumplimiento", ha sostenido Puiggròs, quien ha instado a seguir colaborando no accediendo a la zona perimetrada mientras no se alivie la situación.

En estos momentos, el millar de efectivos de Agents Rurals que trabaja en el terreno diariamente realizan varias actuaciones, entre ellas prospecciones del terreno para buscar cadáveres o jabalíes enfermos por tierra o aire --en helicóptero o con drones--, extracción de los animales muertos, generalmente por atropellos.

"Sacamos animales que encontramos durante la búsqueda y los que nos alerta la ciudadanía. Mayoritariamente suelen ser por atropellos, y los estamos extrayendo del medio, siguiendo un protocolo muy estricto de bioseguridad", ha explicado Puiggròs.

También llevan a cabo el control y el cierre de los pasos de fauna en infraestructuras, carreteras y ferrocarriles, de modo que sigan actuando como barrera y no traspasen estos puntos para propagar el virus, y la señalización de los accesos que están prohibidos porque llevan a zonas restringidas.