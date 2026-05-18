Agents Rurals convoca tres días de huelga ante la "precariedad" del cuerpo

Archivo - Efectivo de Agents Rurals - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes sindicatos del cuerpo de Agents Rurals de Catalunya --CC.OO., UGT, CATAC, CSIF e Intersindical-- han convocado una huelga de tres días el 26, 27 y 28 de mayo para reclamar mejoras urgentes en las condiciones laborales y ante la "situación de precariedad" del cuerpo, informa el sindicato mayoritario CC.OO. de Catalunya este lunes en un comunicado.

Los sindicatos afirman la existencia de diversas situaciones que "dificultan el buen funcionamiento del cuerpo y afectan a la calidad del servicio", como es la falta de efectivos, instalaciones degradadas, pocas oportunidades de promoción, sueldos y complementos más bajos que otros cuerpos o dificultades de conciliación.

Además, los trabajadores también explican que el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya está tensionando una plantilla que realiza turnos de mañana, tarde y noche "sin estar diseñada para ello".

Los sindicatos han relacionado esta situación con una "falta de capacidad técnica y de planificación de los máximos responsables de la Dirección General de los Agents Rurals", así como del incumplimiento del Plan Estratégico de 2019.

De no ver avances, añaden, podrían intensificar las protestas, dejando de hacer guardias voluntarias en la lucha contra la PPA, limitar los cambios de horarios a los estrictamente establecidos en el convenio o incrementar la presión sindical.