Agricultores acuerdan con Illa "más dinero y más controles" para paliar los efectos de Mercosur

Representantes de los agricultores ante el Palau de la Generalitat. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes han acordado este lunes con el presidente Salvador Illa "más dinero y más controles" sobre los productos en supermercados para combatir los posibles efectos que tenga en el sector el acuerdo UE-Mercosur.

Lo ha dicho el portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, en declaraciones a medios de comunicación después de la reunión a puerta cerrada celebrada la tarde con Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

"Salimos satisfechos porque el presidente Illa ha apoyado en todo momento los compromisos que ha llevado a cabo Ordeig con nosotros en las últimas reuniones y a partir de ahora comenzaremos el seguimiento de trabajo con el beneplácito del presidente para la dotación de recursos y minimización de impactos del Mercosur ", ha añadido Aguilera.

La materialización de este incremento aún no está cerrada, así como el origen de los fondos, detalles que se determinarán en diferentes mesas de trabajo que se celebren a partir de ahora, la primera de ellas en tres semanas, ha confirmado el representante de Revolta Pagesa, "para ir punto a punto".

Junto a este mayor presupuesto para el departamento, el Govern también se ha comprometido en trabajar para equiparar el impuesto del hidrocarburo con el que tienen los pescadores y más dotación en los controles de supermercados y auditoras de productos para "asegurar que los productos que vienen de fuera de Catalunya tengan una sanidad que todos los consumidores se merecen".

ASAMBLEAS

Por el momento, el sector ha levantado los bloqueos en los accesos al Port de Tarragona por la A-27 y las asambleas de Revolta Pagesa decidirán tras la reunión si levantan el resto de cortes, aunque Aguilera ha confiado en que esto suceda "si no hay ningún contratiempo".

De momento, ya se ha decidido levantar el corte en la AP-7 en el Alt Empordà (Girona) y el de la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona).