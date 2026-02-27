Agricultores y ganaderos catalanes deciden este viernes su futuro en las elecciones agrarias

Archivo - Varios tractores de agricultores se dirigen a la avenida Diagonal durante una manifestación - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El campo catalán decidirá su futuro en las elecciones agrarias de este viernes, con urnas abiertas de las 9 a las 19 horas, en un contexto marcado por la expansión de la peste porcina africana (PPA) fuera del radio inicial, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y la crisis del relevo generacional.

La Generalitat y las organizaciones que se presentan a estos comicios --Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y Assemblea Pagesa-- aspiran a superar la baja movilización de los anteriores comicios (35,82%) y alcanzar la mitad del electorado.

Están llamados a las urnas 21.374 electores con derecho a voto, que podrán entregar sus papeletas a 430 mesas electorales repartidas por el territorio, de las que medio centenar se ubicarán en dependencias del Departamento (oficinas comarcales o escuelas agrarias), y el resto han sido facilitadas por los ayuntamientos.

A las 21 horas del viernes, la secretaria general de Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot, anunciará en una rueda de prensa los resultados de las elecciones agrarias 2026.

UP GANÓ EN 2021

Unió de Pagesos se alzó en los anteriores comicios, celebrados en 2021 y en formato exclusivamente electrónico, como la organización más votada, tras obtener un 55,04% de las votaciones y 6 representantes, quedando por encima de Jarc (30,15% y 4 representantes), Asaja (11,12%) y UPA (2,57%).

En la actual edición, Assemblea Pagesa estrena presencia tras 24 de historia y destaca la ausencia de Revolta Pagesa, que ha decidido no presentarse y lleva semanas pidiendo el voto nulo.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, resume las principales preocupaciones del campo catalán: "Queremos precios justos y costes asumibles para el sector, un mayor control de la fauna cinegética y evidenciar el impacto del acuerdo UE-Mercosur en el campesinado catalán".

El presidente de Jarc, Joan Carles Massot, añade entre las reivindicaciones del sector la apuesta el relevo generacional, un objetivo para el que propone medidas fiscales drásticas: "Proponemos reducir a cero la fiscalidad de los jóvenes que empiezan y aplicar un modelo de libre amortización inspirado en el País Vasco".

MISMO ESPÍRITU DEL 2024

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, vincula el espíritu de las elecciones con las protestas que hace dos años colapsaron las grandes ciudades españolas: "El 6 de febrero de 2024 entramos con tractores para mostrar que sin nosotros no hay comida en la mesa".

Esta vez, sobrevuela el acuerdo entre la UE y Mercosur, del que el sector lleva meses quejándose por la asimetría normativa entre los países de esa región con Europa y por la desconfianza ante los mecanismos de salvaguarda que promete el Viejo Continente.

DEFENSA DEL CAMPO CATALÁN

En contraposición al tratado, el secretario general de UPA Catalunya, Joan Montesó, reivindica el "ADN de la agricultura familiar" y la importancia del arraigo en el territorio, con productos de proximidad y de calidad, en sus palabras.

En esta línea, el portavoz de Assemblea Pagesa, Ramon Minguet, lamenta que el sistema actual está "pervertido" y que equipara a pequeños agricultores con grandes corporaciones, y sostiene que el relevo generacional no es posible, en parte, debido al acaparamiento de tierras, en detrimento de las pequeñas explotaciones.