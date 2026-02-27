Comienzan las elecciones agrarias, con un 99,76% de las mesas constituidas

El director de Servicios de Agricultura de la Generalitat, Josep Antoni Lucas. - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Servicios de Agricultura de la Generalitat, Josep Antoni Lucas, ha informado del inicio de las elecciones agrarias en Catalunya con casi la totalidad de las mesas electorales constituidas, un 99,76%, poco antes de las 10 horas.

Lucas, también presidente de la junta electoral que supervisa estas elecciones, ha explicado este viernes a los medios de comunicación en la sede del Departamento que la mesa de Santa María de Palautordera (Barcelona) es la única que queda por constituir, a la espera de que un tercer miembro --que ya estaría de camino-- acuda y pueda constituirse oficialmente.

Celebradas cada cinco años, este viernes están llamados a las urnas 21.374 electores, que podrán entregar su voto hasta las 19 horas en las mesas electorales ubicadas entre dependencias del Departamento y espacios municipales.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)