Archivo - Punto cortado por desinfección, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha detectado 2 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes durante la última semana, ambos situados en la zona de alto riesgo, en los municipios de Castellbisbal y Molins de Rei (Barcelona), informa este jueves en un comunicado.

Así, durante la semana se han analizado 294 muestras, de las cuales 292 son negativas y 2 han sido positivas, lo que supone una tasa de positivos del 0,7%, y eleva la cifra de animales positivos en el virus hasta los 322 casos desde la detección del primer caso.

También en la última semana se han capturado un total de 431 jabalíes dentro de las zonas de alto y bajo riesgo, de la mano de los Agents Rurals y los Mossos d'Esquadra, junto con las sociedades de cazadores, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) y los equipos de control cinegético.

Desde el departamento han destacado la ampliación del periodo hábil de caza al mes de junio aprobada la semana pasada, con el objetivo de reforzar el control sobre los animales y la prevención ante el virus.

Por el momento, y con el objetivo de intensificar al máximo estas capturas dentro de la zona de alto riesgo, que está actualmente formada por 19 municipios catalanes, se han instalado un total de 26 trampas, 34 trampas colectivas y 327 barreras.