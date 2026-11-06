La campaña 'Aprofitem els Aliments' 2026 acaba con 21,7 toneladas de alimentos recuperados

Un plato de una de las actividades de la campaña - DEPARTAMENT DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Aprofitem els Aliments' 2026 ha acabado con 21.773,7 kilos de alimentos recuperados y 4.042 participantes, informa este viernes en un comunicado el Departament de Agricultura de la Generalitat, que la impulsó con Fundació Espigoladors, Plataforma Aprofitem els Aliments y otras entidades colaboradoras.

En octubre se volvió a movilizar a restaurantes, profesionales del sector, entidades, empresas agroalimentarias, voluntarios y ciudadanos, para prevenir las pérdidas y el derroche alimentarios y sensibilizar.

Las principales acciones de la campaña han sido las comidas Gastrorecup, la VI Marató d'Espigolades, el Gran Dinar d'Aprofitament y el Gastrorecup Solidari, una de las novedades de esta edición.

Gastrorecup logró una participación "récord" de más de 100 restaurantes catalanes, que sirvieron 3.177 comidas elaboradas con 15.828 kilos de alimentos recuperados.

La VI Marató d'Espigolades fueron 6 actividades en toda Catalunya, con 139 voluntarios y 4.964 kilos de fruta y verdura recuperados, y el Gran Dinar d'Aprofitament (este año en Cervera, Lleida) sirvió 308 menús hechos con 981 kilos de alimentos recuperados.