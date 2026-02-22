Agro.- El campo catalán elige a sus representantes en un momento crítico por PPA y Mercosur

Archivo - Agricultores en el interior de sus tractores por la Gran Vía de Barcelona durante una tractorada - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El campo catalán elegirá a sus representantes en las elecciones agrarias del viernes 27 de febrero, que llegan en un momento crítico para el sector ante la expansión de la peste porcina africana (PPA) más allá del radio inicial, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y la crisis del relevo generacional.

Así lo han expresado en declaraciones a Europa Press portavoces de las cinco organizaciones que se presentan en estos comicios: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y Assemblea Pagesa.

Estas elecciones aspiran a superar la baja movilización de las anteriores (35,82%), celebradas en 2021 y con formato exclusivamente electrónico por la pandemia, con el objetivo de alcanzar la mitad de los 21.374 electores con derecho a voto, que podrán llevar sus papeletas a 430 mesas electorales repartidas por el territorio.

Actualmente, la Taula Agrària, órgano consultivo y de debate entre el sector y el Govern, cuenta con 6 representantes de UP y otros 4 de Jarc, después de que en la última cita electoral UP obtuviera un 55,04% de las votaciones, quedando por encima de Jarc (30,15%), Asaja (11,12%) y UPA (2,57%).

Destaca la ausencia de Revolta Pagesa, que ha decidido no presentarse y pedir el voto nulo y un cambio en el sistema de representatividad para crear un espacio en el que estén representadas más organizaciones del sector.

UP: DE LAS URNAS AL PARLAMENT

La coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha explicado que las líneas principales de la entidad se centran en defender unos precios justos y unos costes asumibles para el sector, un mayor control de la fauna cinegética y evidenciar el impacto del acuerdo UE-Mercosur en el campesinado catalán.

Serrat ha defendido que la representatividad requiere ser capaz de llevar propuestas de ley al Parlament, y ha destacado que en marzo volverán a presentar la ley de gestión de fauna cinegética que decayó la pasada legislatura: "Hace décadas que sufrimos; redactamos una ley entera porque no había soluciones del Govern sobre la mesa".

Respecto a la ausencia de la plataforma Revolta Pagesa en las urnas, Serrat se ha mostrado sorprendida y ha sostenido que el voto nulo "no favorece al sector y va en contra de las movilizaciones".

JARC: "ALFOMBRA ROJA" A LOS JÓVENES

Por parte de Jarc, su presidente, Joan Carles Massot apuesta por un modelo centrado en la "agricultura profesional" y el relevo generacional.

Massot propone medidas fiscales drásticas: "Deberían hacerle una alfombra roja a cada joven que se incorpora. Proponemos reducir a cero su fiscalidad y aplicar un modelo de libre amortización inspirado en el País Vasco".

Sobre el comercio exterior, ha advertido de que las salvaguardas que se prometen en el acuerdo con el Mercosur también se pusieron sobre la mesa con Marruecos y que "no se cumplieron", y advierte sobre los efectos que puedan tener los futuros acuerdos con India o Australia para competir con gigantes como China o Estados Unidos.

ASAJA: "SIN NOSOTROS NO HAY COMIDA"

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha vinculado el espíritu de las elecciones con las protestas que hace dos años colapsaron las grandes ciudades españolas: "El 6 de febrero de 2024 entramos con tractores para mostrar que sin nosotros no hay comida en la mesa".

Roque es tajante contra el acuerdo de Mercosur por la asimetría normativa entre los países de esa región con Europa, poniendo de ejemplo que en Brasil "todavía se produce con hormonas de crecimiento prohibidas aquí hace 30 años".

Sobre el hecho de que España recibirá un 20% menos de fondos europeos para los programas de la Política Agraria Común (PAC), ha asegurado que el recorte supondría el cierre de numerosas explotaciones en Catalunya en un momento en el que además Europa "da la espalda" a sus agricultores en el acuerdo con Mercosur.

UPA: DEFENSA DEL ARRAIGO TERRITORIAL

Por su parte, el secretario general de UPA Catalunya, Joan Montesó, ha centrado su discurso en el "ADN de la agricultura familiar" y en la importancia del arraigo en el territorio, con productos de proximidad y de calidad, en sus palabras.

En cuanto a la sanidad animal, ha advertido de que la PPA tiene "contra las cuerdas" a la industria porcina pese a que el sector lleve años quejándose de la sobrepoblación de ciertas especies en el territorio.

Asimismo, ha exigido que cualquier producto importado en un eventual acuerdo UE-Mercosur cumpla los mismos requerimientos que los europeos: "El acuerdo abre oportunidades de exportación, pero hay sectores muy perjudicados. Si exigimos los mismos estándares, muchos productos no vendrán porque no podrán cumplirlos".

ASSEMBLEA PAGESA: UN SISTEMA "PERVERTIDO"

El portavoz de Assemblea Pagesa, Ramon Minguet, ha lamentado que el sistema actual está "pervertido" y que equipara a pequeños agricultores con grandes corporaciones, y sostiene que el relevo generacional no es posible, en parte, debido al acaparamiento de tierras, que va en detrimento de las pequeñas explotaciones.

Ha defendido el campesinado no solo como una actividad económica, sino como una "forma de vivir" vinculada al mercado local y al respeto medioambiental y afirma que, si obtienen representación en la Taula Agrària, se reservan el derecho a ausentarse como modo de protesta ante lo que consideran una destrucción del mundo agrario por parte de las instituciones, en sus palabras.

Respecto a la política comercial internacional, Minguet ha manifestado su rechazo al acuerdo con Mercosur, argumentando que estos tratados enfrentan a los pequeños productores de ambas regiones para beneficiar exclusivamente a las grandes empresas.