Agro.- Caprabo y Badalona (Barcelona) firman un acuerdo marco para impulsar el empleo en la ciudad

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, y el director general de Caprabo, Edorta Juaristi - CAPRABO

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, y el director general de Caprabo, Edorta Juaristi, han firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar el crecimiento y el empleo en la ciudad, informa Caprabo en un comunicado este viernes.

El acuerdo contempla la apertura de dos supermercados Caprabo en Badalona durante el ejercicio 2026, que supondrán la incorporación de 60 personas, y que la empresa invierta cinco millones en tres nuevos supermercados.

García Albiol ha destacado que "la apertura de estos nuevos supermercados Caprabo supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo para vecinos de Badalona".

Ha expresado su satisfacción por "haber dado respuesta a las necesidades de ocupación de la compañía" en la ciudad y que se realicen inversiones en el municipio.

Juaristi ha añadido que "el desarrollo y crecimiento de la ciudad, las nuevas zonas y la colaboración de los equipos del Ayuntamiento han sido clave" para la apuesta de expansión en la ciudad.