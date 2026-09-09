Agro.- Caprabo y la FEM impulsan la autonomía de personas con enfermedades neurodegenerativas

Archivo - Tarjeta de Caprabo. - DAVID AIROB - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo y la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) se han unido para lanzar una campaña de microdonativos que financie el proyecto de la entidad que promueve la autonomía de personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, informa la cadena de supermercados en un comunicado este miércoles.

A través de la campaña 'Céntimos Solidarios', los clientes de Caprabo pueden hacer microdonaciones voluntarias en el momento del pago, que irán destinadas a la Fundació Esclerosi Múltiple y la asistencia doméstica que proporciona a las personas con esta enfermedad que no pueden acceder regularmente a servicios de rehabilitación presenciales.

Según datos compartidos por Caprabo, en Catalunya existen alrededor de 12.000 personas con esclerosis múltiple, con 417 nuevos casos detectados en 2024, y ya es la segunda causa principal de discapacidad entre adultos jóvenes.