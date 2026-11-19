El director general de Caprabo, Edorta Juaristi, y el presidente del Club Joventut de Badalona (Barcelona), Juan Antonio Morales - CAPRABO

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Caprabo, Edorta Juaristi, y el presidente del Club Joventut de Badalona (Barcelona), Juan Antonio Morales, han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la práctica y la enseñanza del baloncesto, promover hábitos de vida saludables y reforzar la vinculación con el territorio.

En un comunicado conjunto este jueves, han explicado que la colaboración se desarrollará a través de la Escola de Bàsquet y de diferentes acciones dirigidas especialmente a menores y familias durante la temporada 2026-2027.

La alianza tendrá especial foco en la promoción de la alimentación equilibrada, la actividad física y los valores asociados al deporte, especialmente entre menores y familias.

Morales ha explicado que ambas partes "comparten una misma visión basada en la proximidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compromiso con las personas".

Juaristi ha añadido que tienen "la responsabilidad de difundir y trabajar para reforzar" sus valores fundamentales, de manera especial, entre los jóvenes.