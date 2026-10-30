Agro.- Caprabo prevé incrementar un 8% interanual sus ventas de productos de otoño

Interior de una tienda Caprabo - CAPRABO

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé incrementar un 8% interanual las ventas de los productos propios de la temporada de otoño, que incluyen 'panellets', vinos dulces, castañas, boniatos, calabazas, frutas de temporada y diferentes dulces, informa en un comunicado este viernes.

La compañía ha destacado el buen comportamiento "un año más" de la demanda de los productos habituales durante el otoño, el Día de Todos los Santos y 'Halloween', una celebración que ha afirmado que genera cada vez más interés entre los consumidores con productos como gominolas con diseños temáticos, chocolates y galletas.

También ha recordado que, en las mismas fechas, se celebra la 'Castanyada' en Catalunya, una costumbre que convive cada vez más con la celebración de 'Halloween' y en la que se consumen castañas asadas, boniatos, 'panellets' y vino dulce.