Agro.- Caprabo se suma a la 'Hora del Planeta', movimiento global para conservar el medio ambiente

Caprabo abre un nuevo marco de compromisos corporativos y fija sus objetivos hasta 2030 - CAPRABO

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caprabo se sumará este sábado a la iniciativa 'Hora del Planeta', un movimiento global promovido por la ONG WWF que invita a reducir o apagar la luz durante una hora, de 20.30 a 21.30 horas, como "gesto simbólico" para concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta y reducir el consumo de sus recursos naturales.

La cadena de supermercados participa desde hace 15 años en esta iniciativa mundial en su sede central, en los supermercados que tiene en las cuatro provincias catalanas y en sus plataformas de distribución de Abrera y El Prat de Llobregat (Barcelona), informa en un comunicado este viernes.

En paralelo, Caprabo ha dado a conocer 'Hora del Planeta' entre sus trabajadores y los más de 100.000 clientes que cada día compran en sus tiendas a través de cartelería informativa y megafonía en los supermercados.

'Hora del Planeta' nació en Sidney (Australia) en 2007 como un acto simbólico para alertar sobre el cambio climático y, desde entonces, moviliza cada año a millones de personas, ciudades y empresas en más de 190 países y territorios.

La edición de 2026 coincide con el 20 aniversario de la iniciativa, dos décadas en las que ha contribuido a impulsar acuerdos internacionales para limitar el calentamiento global y a fomentar la transición hacia energías renovables y nuevas políticas para proteger ecosistemas y biodiversidad.