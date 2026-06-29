Agro.- Catalunya abre las ayudas para diversificar la economía de zonas rurales por 7 millones

Archivo - Vista del Canal d'Urgell, en Lleida, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha abierto la convocatoria de ayudas del Programa Leader de Catalunya 2026 por 7 millones de euros, para fomentar las inversiones que generen actividad económica y la creación y mantenimiento de empleos en zonas rurales.

También prevé, a través de las ayudas, generar una inversión total de más de 20 millones en los territorios rurales designados como 'Leader' en Catalunya con la ejecución de más de 200 proyectos, y que comportarán también la creación directa de más de 150 empleos, informa en un comunicado este lunes.

Hasta el 30 de septiembre se pueden presentar solicitudes para las ayudas, destinadas sobre todo a actuaciones para mejorar procesos de transformación y comercialización de productos agrarios, la creación y el desarrollo de microempresas y pymes, el fomento de actividades turísticas, y la conservación y mejora del patrimonio rural.