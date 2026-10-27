Catalunya agiliza trámites urbanísticos agrarios en suelo no urbanizable

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha elaborado una nueva guía para agilizar los trámites urbanísticos de construcciones e infraestructuras agrarias en suelo no urbanizable, informa el Govern en un comunicado este martes tras el Consell Executiu.

El documento recoge los principales requisitos urbanísticos, ambientales y sectoriales que se deben tener en cuenta para tramitar proyectos vinculados a la actividad agraria.

Está dirigida a técnicos de urbanismo de los ayuntamientos, que intervienen en la tramitación de las licencias y autorizaciones municipales, y les ofrece un marco de referencia para identificar los requisitos aplicables.

El Govern ha explicado que la concurrencia de normas de diferente naturaleza y el hecho de que intervengan varias administraciones "hacen que la tramitación de estas actuaciones sea compleja y más larga de lo que sería previsto".

Ha añadido que este hecho genera inseguridad jurídica y disparidad de criterios, por lo que el documento tiene el objetivo de sistematizar la normativa urbanística.