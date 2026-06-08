Agro.- Catalunya crea la Xarxa de Rutes del Vi para impulsar el enoturisme y unidad del sector

Imagen del acto de presentación de la Xarxa de Rutes del Vi. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha impulsado la creación de la Xarxa de Rutes del Vi de Catalunya para potenciar el enoturismo y fomentar la colaboración público-privada en el sector.

Esta red, que está integrada por las nueve rutas de vino activas en Catalunya y cuenta con la implicación de los patronatos de Turisme de las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, permitirá a las rutas ganar visibilidad y competitividad, así como contar con un análisis conjunto de datos enoturísticos en el territorio, ha explicado el departamento este lunes en un comunicado.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado durante el acto de presentación de la Xarxa celebrado en Barcelona que el proyecto es resultado del trabajo compartido entre administraciones y empresas del sector, y permitirá explicar de forma cohesionada y conjunta la "riqueza" de los vinos y el paisaje catalán.

Las rutas que conforman la red son la Ruta del Vi DO Alella, Ruta del Trepat i Vins de la Conca de Barberà, Ruta del Vi DO Empordà, Ruta del Vi de Lleida, Ruta del Vi del Penedès, Ruta del Vi DO Pla de Bages, Ruta del Vi DOQ Priorat-DO Montsant, Ruta del Vi DO Tarragona y la Ruta del Vi DO Terra Alta.

Según los datos compartidos por el departamento, hay actualmente 244 bodegas adheridas a estas rutas, una cifra que asciende a 633 si se incluyen otro tipo de empresas del sector como restaurantes, alojamientos o empresas de guías turísticas, y el impacto económico del sector asciende de 46 millones de euros.