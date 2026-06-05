Agro.- Catalunya lidera el sector de los embutidos en España y factura 2.856 millones anuales

Embutido - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mapeo del Sector de los Embutidos Cocidos y Curados en Catalunya, elaborado por Prodeca, muestra que Catalunya lidera este sector en España y la diversificación del tejido empresarial, con más de 180 empresas que facturan 2.856 millones de euros anuales y emplean a 15.524 trabajadores.

Del total de empresas analizadas, el 67% elabora tanto embutidos cocidos como curados, mientras que el 21% están especializadas en embutidos curados y el 12% en embutidos cocidos, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado este viernes.

El informe también pone de manifiesto el peso de Catalunya en el conjunto del Estado: representa el 43,8% del volumen de ventas de embutidos y el 57,7% del volumen de exportaciones, "lo que refuerza el papel de Catalunya como plataforma productiva y exportadora de referencia nacional e internacional".

Las exportaciones catalanas de embutidos y elaborados cárnicos, que suponen el 22% de la facturación del sector, han alcanzado los 629,47 millones de euros en 2025, un 6,3% más que el año anterior, manteniendo una trayectoria de crecimiento sostenida durante la última década.

El mapeo tiene como objetivo obtener una fotografía actualizada de la industria de embutidos, analizar los cambios recientes en el modelo de negocio e identificar los principales retos y oportunidades que afrontan las empresas.

EMPRESAS LÍDERES

Según el informe, seis de las diez principales empresas fabricantes de embutidos en el Estado tienen sede en Catalunya: Casa Tarradellas, Noel Alimentaria, Grupo Argal, Costa Brava Mediterranean Foods, Costa Food y Corporación Alimentaria Guissona.

Esta fuerte presencia "refleja la capacidad del tejido empresarial catalán para competir en distintos segmentos del mercado", desde marcas reconocidas por el consumidor final hasta fabricantes especializados en marca de distribuidor y operadores integrados en el retail.

Además, las 10 principales empresas de embutidos catalanas concentran más del 71% de la facturación estimada del sector y este proceso de concentración "responde a la necesidad de ganar dimensión empresarial, alcanzar economías de escala, ampliar la capacidad productiva y reforzar el portafolio de productos".

MERCADOS ESTRATÉGICOS

El mapeo señala que los mercados occidentales presentan una "evolución moderada de consumo" y se identifican oportunidades en países asiáticos y latinoamericanos.

En este sentido, el consumo mundial de embutidos y elaborados cárnicos podría crecer un 10,5% en valor entre 2025 y 2028, con incrementos especialmente destacados en mercados como Nigeria (+43,6%), Brasil (+32,3%), India (+8%), Colombia (+15,3%), Perú (+13,2%) o Japón (+9,2%).

También se apuntan oportunidades en segmentos específicos, como los productos halal y kosher: el mercado halal de alimentación y bebidas en Europa superaría los 20.000 millones de euros en 2029.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO

El informe registra cambios relevantes en los patrones de consumo, especialmente en el mercado occidental: el 51% de los europeos afirma haber reducido la ingesta de productos cárnicos, cinco puntos más que en 2021, y casi la mitad asegura haber adoptado dietas no basadas en productos cárnicos en los últimos años.

Esta evolución afecta especialmente a los perfiles jóvenes y las familias, y desplaza el consumo de embutidos hacia momentos más puntuales, vinculados al ocio, el aperitivo, las bandejas para compartir y la conveniencia.

También identifica como principales ámbitos de transformación el refuerzo del conocimiento de los mercados internacionales, la adaptación de productos y canales, la ampliación de gama, el ecodiseño de envases, la evolución hacia modelos circulares, el desarrollo de estrategias ESG, la inversión en automatización y la innovación en productos más saludables y adaptados a nuevos perfiles de consumidor.