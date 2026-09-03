Catalunya lleva a la UE las peticiones agrarias y pesqueras ante la reforma de la PAC

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, este jueves en Bruselas. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, se ha trasladado este jueves a Bruselas para llevar ante la Unión Europea las prioridades y el posicionamiento del sector agrario y pesquero catalán, informa en un comunicado este jueves la Conselleria.

Lo ha hecho en el marco de la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, y para lo que ha mantenido reuniones con la directora general de Agricultura de la Comisión Europea, Elisabeth Werner, y el comisario europeo de Pescas y Océanos, Costas Kadis.

El posicionamiento catalán, que emana de un consenso entre la Conselleria y la Taula Agrària, defiende por un lado una financiación "suficiente y coherente" con los objetivos estratégicos de la UE, y que sea capaz de garantizar la competitividad del sector agrario, la soberanía alimentaria y el desarrollo del mundo rural.

Esto incluye mantener la estructura actual de la PAC y el rechazo a un fondo único, además del impulso de inversiones estratégicas, el refuerzo de herramientas de gestión ante crisis climáticas o la simplificación administrativa.

Por otro lado, en la reunión con Agricultura, Ordeig ha trasladado la preocupación del sector bovino por una posible "competencia desleal" generada de las importaciones de terceros países, mientras que en la reunión con el comisario de pesca, ha pedido una revisión del modelo de gestión de la pesca mediterránea.