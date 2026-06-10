Agro.- Catalunya mantiene las restricciones por la PPA "por lo menos" hasta el fin del verano

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura de la Generalitat ha trasladado a los 19 ayuntamientos de la zona de alto riesgo de la peste porcina africana (PPA) que se mantendrán las restricciones "por lo menos" hasta finales de verano.

Lo ha dicho con motivo de una reunión entre el conseller Óscar Ordeig y los alcaldes afectados, para "escuchar de primera mano sus demandas y hacer un seguimiento de la situación", informan desde el Departament.

Tras esta reunión, desde el Departament se insiste en la necesidad de continuar con las restricciones "para garantizar la eficacia de las medidas y avanzar en la erradicación de la enfermedad", que, ha añadido, ya está impactando en el primer sector de la economía catalana.