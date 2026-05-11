Agro.- Catalunya se prepara ante incendios forestales "fuera de la capacidad de extinción humana"

Imagen de un trabajador forestal - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha defendido la nueva estrategia de gestión forestal sostenible de Catalunya del Govern de la Generalitat ante la posibilidad en el futuro de incendios que "pueden quedar fuera de la capacidad de extinción humana", ha explicado Parlon.

Lo ha dicho este lunes junto al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en un acto en el Bruc (Barcelona) en el que se ha presentado el plan y ha destacado que "hace falta abordar la prevención de incendios desde una perspectiva diferente a dotarnos de más recursos", recoge el Govern este lunes en un comunicado.

Ordeig, por su parte, ha detallado que la estrategia es una "antesala" del Plan General de Política Forestal, que se encuentra actualmente en trámite, y que permitirá anticipar y articular algunas de las políticas de gestión forestal.

El conseller también ha remarcado que la estrategia "conecta prevención de incendios, desarrollo rural y valorización de los recursos forestales en una misma visión".

Además de un presupuesto de hasta 36,8 millones de euros más al año, la estrategia prevé, entre otros, la creación de 14 zonas de confinamiento de incendios, la consolidación de perímetros de protección prioritaria en zonas de alto riesgo y la profesionalización del sector forestal o promoción de la ganadería extensiva.