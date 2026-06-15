Agro.- Cerca de 2.000 personas asisten a la IX Fira Caprabo de Productes de Proximitat

Feria de proximidad de Caprabo celebrada en Altafulla (Tarragona) - DAVID AIROB - CAPRABO

TARRAGONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caprabo celebró el sábado la IX Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona en el supermercado Caprabo de Altafulla (Tarragona) a la que asistieron unas 2.000 personas, informa la cadena en un comunicado este lunes.

Un total de 22 pequeños productores y cooperativas agroalimentarias de las comarcas del Camp de Tarragona y de otras comarcas de Catalunya, dieron a conocer sus productos en esta feria, "con el objetivo de fomentar su visibilidad y favorecer el consumo de los productos de proximidad".

La Feria fue inaugurada por el primer teniente de Alcaldía y Concejal de Comercio, Promoción Económica, Turismo y Oficina de Atención Amable a las Personas del Ayuntamiento de Altafulla, Tomás Serra; la Vicepresidenta del Consejo Comarcal del Tarragonés, Montse Castellarnau, y el Jefe del Servicio de Coordinación y Gestión Territorial en Tarragona de los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Jaume Boada.

También asistieron el representante de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Joan Josep Raventós, y el presidente de la Federació Catalana DOP-IGP, Josep Pere Colat.

Se trata de la novena edición de esta feria de productos de proximidad y ha sido la primera de las que tendrán lugar este año, pues en septiembre y octubre está prevista la celebración de otras dos ferias, una en Barcelona y otra en Caldes de Montbui.