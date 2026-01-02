Agro.- El Consejo del Consorci de Collserola (Barcelona) pide separar al parque del origen de la PPA

Archivo - Dos personas pasean, en el Parc Natural de la Serra de Collserola, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona) ha pedido en una declaración desvincular al parque natural y la sierra de Collserola del origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA).

La declaración se aprobó por la mayoría de las entidades presentes en sesión plenaria el 16 de diciembre, a propuesta de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, informan el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius y Ecologistes de Catalunya en un comunicado este viernes.

En el documento, consultado por Europa Press, se insiste en la necesidad de precisar que, hasta el momento de aprobar la declaración, "ninguno de los ejemplares de jabalí infectados por la PPA se ha localizado dentro de los límites de la sierra de Collserola ni dentro del parque natural", y se recuerda que los focos iniciales se han situado en Bellaterra y Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Afirma que las actuaciones de contención del foco llevadas a cabo han sido un "esfuerzo para evitar la entrada del virus en el ámbito del parque natural y su transmisión a los jabalíes de la sierra, y no como una respuesta a un foco originado dentro del espacio protegido que no se ha producido".

Además, reclama que las limitaciones de acceso al espacio natural para la ciudadanía sean "proporcionadas, transparentes y basadas estrictamente en criterios técnicos, delimitadas en el tiempo y tan solo como medidas complementarias para minimizar el impacto sobre los derechos de la población afectada".

Pide al Govern "transmitir información veraz y contrastada sobre la responsabilidad del foco originario de la PPA en las instalaciones del IRTA-CRESA"; reforzar los protocolos y la aplicación de un plan de choque en bioseguridad; abordar la gestión de la población de jabalíes; y priorizar la intervención de agentes rurales, guardas forestales y personal especializado en biodiversidad.