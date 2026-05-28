El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - GENERALITAT

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentado el balance del Contrato Global de Explotación, que, en 2026, ha aportado 57,2 millones de euros al relevo agrario, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

La convocatoria, a la que el Departamento aporta 29,04 millones, ha recibido 2.170 solicitudes, de las que 340 son para la instalación de jóvenes agricultores, 50 a ayudas de diversificación, 1.029 a competitividad y 750 a actuaciones de mitigación del cambio climático.

Las inversiones solicitadas suman 17 millones de euros en las ayudas a la diversificación, 95 millones en las de competitividad y 41 millones en las de mitigación.

Ordeig ha explicado que están trabajando para "impulsar el relevo generacional y dar apoyo a los jóvenes agricultores para que puedan sacar adelante proyectos viables".

La Conselleria ha apuntado que las cifras de esta campaña "reflejan un sector en transformación" y que el objetivo es incentivar el desarrollo de las funciones productivas, económicas, medioambientales y sociales de la agricultura.