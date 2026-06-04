Detectados 11 nuevos casos de PPA en la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona)

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha confirmado que se han detectado 11 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) dentro de la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona), en un comunicado este jueves.

En total, esta semana se han analizado 413 muestras, de las que 402 han sido negativas, y desde el inicio del brote, se han analizado 6.396 jabalíes, con 336 casos positivos.

En los últimos siete días, se han capturado 367 jabalíes en la zona infectada, y, en el conjunto de Catalunya, se han capturado 26.587 animales desde el uno de enero.

La Conselleria ha recordado que ha aprobado la ampliación del periodo hábil de caza del jabalí para avanzarlo a junio, con el fin de reforzar el control cinegético y la prevención ante el brote.

En la última semana, el dispositivo de control ha contado con 1.075 efectivos, y se han realizado tres batidas, con la participación de 38 cazadores y 48 perros.